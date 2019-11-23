Моуринью — Алли: ты Деле или его брат?

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о состоявшемся разговоре с полузащитником команды Деле Алли.

«Разговаривал с ним и спросил: «Это был ты или лишь брат Деле?» Он ответил, что он Деле. „Хорошо, — сказал я, — тогда и играй как Деле“. Потенциально это фантастический футболист», — приводит слова Моуринью Goal.com в своём «твиттере».

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Специалист тренировал также «Порту», «Интер» и «Реал».

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.