Ройс: игроки «Боруссии» Д должны извиниться перед фанатами, нам очень стыдно
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс остался недоволен выступлением команды в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги с «Падерборном 07» (3:3). Напомним, первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу «Падерборна».
«Мы должны извиниться перед всеми болельщиками. Не знаем, как это произошло. Нам очень стыдно, мы никогда больше не должны допустить подобного. Выступление было абсолютно дерьмовым», — приводит слова Ройса Goal.com.
Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе клуба из Дортмунда 20 очков. «Падерборн 07» (5) — на последнем, 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия».
Календарь матчей немецкой Бундеслиги сезона-2019/20
«Боруссия» Д вырвала ничью в матче с «Падерборном 07», проигрывая со счётом 0:3
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