«Рубин» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Сегодня, 23 ноября, на стадионе «Центральный» в Казани в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимает «Зенит». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Зенит» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 23 ноября 2019
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11:03
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11:00
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10:38
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10:37
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10:21
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10:06
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09:51
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09:45
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09:25
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09:17
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09:13
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09:00
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08:29
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07:52
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07:04
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05:24
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04:17
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03:59
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03:37
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02:49
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01:24
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00:48
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00:42
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00:26
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00:12
- 22 ноября 2019
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23:54
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23:44
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23:38
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22:50
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22:40
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22:31
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22:30
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22:12
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21:58
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