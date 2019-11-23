Кузяев: «Зенит» показал характер в матче с «Рубином». Мы молодцы!

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
«Игра была очень непростой — мы повели в счёте, думали о том, что доведём игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял. В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу.
Да, я немного удивлён, что стал лучшим игроком встречи. Я просто не знал о том, что после каждого матча награждают игроков. Конечно, мне было очень приятно, но главное — что мы победили.
Поле было очень мягким, местами газон отрывался, было скользко, но все играли в равных условиях, поэтому никаких проблем не было.
Не сказал бы, что физически ощущаю себя на все сто, но уже получше — с каждой игрой ощущаешь себя на поле легче и легче, поэтому буду продолжать работать.
Фланг или центр? Мне комфортнее играть в центре. Я всегда это говорил и продолжаю говорить, но в интересах команды действую там, где это необходимо. Где тренер скажет, там и буду играть.
Было тревожно — соперник сравнял и создал ещё несколько моментов, поэтому можно сказать, что сегодня мы показали характер. Молодцы!» — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».
- 23 ноября 2019
-
17:11
-
17:10
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:18
-
16:13
-
15:58
-
15:54
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:22
-
14:15
-
13:58
-
13:58
-
13:46
-
13:30
-
13:22
-
13:04
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
11:56
-
11:47
-
11:31
-
11:21
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:37