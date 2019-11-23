Кузяев: «Зенит» показал характер в матче с «Рубином». Мы молодцы!

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«Игра была очень непростой — мы повели в счёте, думали о том, что доведём игру до победы, но «Рубин» показал характер и сравнял. В какой-то момент во втором тайме стало даже немножко тревожно, потому что у них стали возникать неплохие моменты, но я рад, что в концовке нам удалось забить и вырвать победу.

Да, я немного удивлён, что стал лучшим игроком встречи. Я просто не знал о том, что после каждого матча награждают игроков. Конечно, мне было очень приятно, но главное — что мы победили.

Поле было очень мягким, местами газон отрывался, было скользко, но все играли в равных условиях, поэтому никаких проблем не было.

Не сказал бы, что физически ощущаю себя на все сто, но уже получше — с каждой игрой ощущаешь себя на поле легче и легче, поэтому буду продолжать работать.

Фланг или центр? Мне комфортнее играть в центре. Я всегда это говорил и продолжаю говорить, но в интересах команды действую там, где это необходимо. Где тренер скажет, там и буду играть.

Было тревожно — соперник сравнял и создал ещё несколько моментов, поэтому можно сказать, что сегодня мы показали характер. Молодцы!» — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».