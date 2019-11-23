Сутормин: с учётом погоды, поле «Центрального» можно назвать хорошим

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«Возвращение в Казань? Возвращение хорошее. Главное, мы сегодня выиграли. Атмосфера тоже хорошая, несмотря на погоду, болельщики пришли и поддерживали. Матч был непростым, хорошо, забили второй гол и вырвали победу.

Никак не связываю то, что мы забили победный мяч спустя четыре минуты после моего выхода на поле. Надо было усиливать игру, выходить и забивать. Хорошо, что мы это сделали, но с моим выходом это вряд ли связано.

«Рубин» добавил после перерыва? Им нужно было отыгрываться, болельщики гнали их вперёд, это свойственно — команда играла дома. Усилия и натиск перетекли в моменты, один из них завершился голом. Хорошо, что мы забили второй гол и вырвали победу.

Трудно оценивать стадион «Центральный», на «Казань Арене» я играл всего один раз, и вот сейчас первый раз — на «Центральном». Везде поле одинаковое для всех.

Много поскальзывались? Поле мягкое, это издержки профессии. Бывают поля и хуже, это нормальный процесс. Газон был подмороженным сверху, а снизу — мягким. Из-за этого возникали моменты, когда шипы держали не очень хорошо, становилось скользко. В остальном мяч ходил хорошо. С учётом погоды, поле можно назвать хорошим.

Успех — это то, что мы выиграли. Отсутствие травм тоже важно, но победа — в первую очередь», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».