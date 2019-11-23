Иванович: предстоящая встреча с «Лионом» — это матч жизни и сезона

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после победы в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«В первую очередь отмечу, что это важные три очка для нас. В первом тайме мы контролировали игру. Во втором «Рубин» изменил схему, стал больше рисковать. У них получилось забить — значит, мы действительно на некоторое время упустили контроль над игрой. Здорово, что всё закончилось хорошо для нас.

Конечно, у нас было ощущение, что после перерыва что-то может пойти не так. Всё это вопросы концентрации. Мы начали хорошо и, несмотря на сложное поле, сумели забить быстрый гол, это очень важно. Думаю, мы провели отличный первый тайм.

Погодные условия? Мы находились в равных условиях с соперником. Надо просто быстро привыкать. Показывать хороший футбол — самый главный принцип, который должен работать на любом поле.

До конца года у нас остаётся четыре матча, четыре финала. Первым на очереди — матч с «Лионом». Это матч жизни, матч сезона. Необходимо правильно настроиться на него и отдавать себе отчёт, насколько опасен соперник. Когда мы играли с «Лионом» во Франции, нам было проще с точки зрения психологии. Теперь же мы играем дома, надо быть готовыми с первой минуты. Мы должны отдать всё ради победы. Эта встреча означает для нас возможность продолжить выступление в Лиге чемпионов», — приводит слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 27 ноября, начало — в 20:55 мск.