Вальверде — о матче с «Леганесом»: ветер мешал нам играть длинными передачами

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу команды в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (2:1).

«Очень важная победа. Матч был очень сложным. Поле оказалось плохим для игры, к тому же ветер мешал играть длинными передачами, мяч сильно отскакивал. Плюс соперник грамотно оборонялся.

Сегодня мы должны были выиграть, и сделали это. Безусловно, мы играли не очень хорошо, но теперь у нас хорошее настроение.

Нас много критикуют за гостевые встречи. Мы не показываем хорошую игру на выезде, проиграли уже три матча. Но сегодня мы сумели преодолеть все сложности, играя на тяжёлом поле. Мы знаем, что должны играть лучше", — приводит слова специалиста Mundo Deportivo.