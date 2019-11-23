Защитник «Ротора» Ненахов: борьба в ФНЛ ещё впереди. Всё будет решаться весной

Защитник «Ротора» Максим Ненахов прокомментировал победу над «Томью» (2:0) в домашнем матче 25-го тура ФНЛ.
«Одержали сегодня заслуженную победу. У нас было больше моментов, контролировали игру, поэтому всё по делу. Конечно, приятно заканчивать первую часть чемпионата в числе лидеров, для нас это важно. Более того, именно такая задача и стояла перед нами на данном этапе. Мы её выполнили, хотя могли набрать ещё больше очков, были неоправданные потери. В то же время вся борьба ещё впереди, поэтому большого значения этому результату придавать не стоит. Всё будет решаться весной. Планы на отпуск? Поеду отдыхать с семьёй, а потом буду готовиться к сборам», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Максим Ненахов является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем чемпионате ФНЛ 20-летний защитник провёл в составе «Ротора» 24 матча, в которых забил 2 гола.
- 23 ноября 2019
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