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«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправив мяч в ворота соперника в начале второго тайма. На 82-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха сравнял счёт. Спустя три минуты нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил победный гол.

«Ливерпуль» остаётся непобедимым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В 13 матчах команда Юргена Клоппа одержала 12 побед и 1 раз сыграла вничью.

Результаты других встреч 13-го тура Премьер-лиги

«Эвертон» — «Норвич Сити» — 0:2

«Уотфорд» — «Бёрнли» — 0:3.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Мане – 49'   1:1 Заха – 82'   1:2 Фирмино – 85'
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Норвич Сити
Норидж
0:1 Кантвелл – 54'   0:2 Србени – 90+2'
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
0 : 3
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Вуд – 53'   0:2 Барнс – 82' (пен)   0:3 Тарковски – 88'
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