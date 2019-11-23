«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправив мяч в ворота соперника в начале второго тайма. На 82-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха сравнял счёт. Спустя три минуты нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино забил победный гол.

«Ливерпуль» остаётся непобедимым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В 13 матчах команда Юргена Клоппа одержала 12 побед и 1 раз сыграла вничью.

Результаты других встреч 13-го тура Премьер-лиги

«Эвертон» — «Норвич Сити» — 0:2

«Уотфорд» — «Бёрнли» — 0:3.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».