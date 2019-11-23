Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Воинское приветствие Попова, решающий сейв Шунина и ярость Карпина. Фото с матча

«Динамо» — «Ростов»
Воинское приветствие Попова, решающий сейв Шунина и ярость Карпина. Фото с матча
Футбол / РПЛ 0

23 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, отправив мяч в ворота соперника на 13-й минуте с передачи хавбека Алексея Ионова. До перерыва нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90-й минуте Филипп вывел хозяев вперёд, забив второй гол с 11-метровой отметки. В компенсированное время арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо», но Ионов не сумел его реализовать.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019