Воинское приветствие Попова, решающий сейв Шунина и ярость Карпина. Фото с матча
23 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, отправив мяч в ворота соперника на 13-й минуте с передачи хавбека Алексея Ионова. До перерыва нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90-й минуте Филипп вывел хозяев вперёд, забив второй гол с 11-метровой отметки. В компенсированное время арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо», но Ионов не сумел его реализовать.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 23 ноября 2019
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