Бубнов: «Динамо» заслуженно заработало два пенальти и обыграло «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» (2:1).

«В принципе ожидал, что матч получится жарким. Москвичи неплохо выглядели в последних матчах, да и ростовчане не зря занимают место в верхней части таблицы. Команда Валерия Карпина частенько даёт бой в столице — как со «Спартаком», «Локомотивом» или ЦСКА. У неё есть опыт игры с более сильными соперниками, и против «Динамо» она вышла хорошо настроенной и первой забила.

Но игра была равной, и стоит обратить внимание на три назначенных пенальти. Нельзя сказать, что у кого-то из соперников было существенное преимущество. Разве что после перерыва «Динамо» увеличило давление, тогда как «Ростов» из-за этого был уже не так активен. Хозяева заслуженно заработали два одиннадцатиметровых удара и победили.

По поводу пенальти неудобных вопросов к судье быть не может — даже в эпизоде со вторым голом «Динамо». Так долго решение принималось потому, что арбитр не видел момента, но после помощи видеоассистентов удалось разобраться в ситуации. Там действительно был удар почти в лицо, а игры в мяч — нет.

Кстати, совсем не чувствовалось, что игроки «Ростова» обеспокоены финансовой ситуацией в клубе. В данный момент ростовчане выступают за своего тренера, с которым у них очень теплые отношения. Сам по себе факт неприятный, и со временем это может стать серьёзной проблемой. В такой ситуации будет непросто удержаться на нынешнем месте в таблице», — приводит слова Бубнова Sportbox.