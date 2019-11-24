Реакция «твиттера» «Фламенго» на победу в финале Кубка Либертадорес
Пресс-служба «Фламенго» эмоционально отреагировала на победу клуба в финальном матче Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт». Встреча состоялась в Лиме на стадионе «Монументаль де Ате» и завершилась со счётом 2:1 в пользу бразильского клуба.
Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Рафаэль Борре, которому ассистировал Игнасио Фернандес. На 89-й минуте «Фламенго» восстановил равновесие благодаря голу Габриэла Барбозы с передачи Хиорхьяна де Арраскаеты. В компенсированное время победу бразильцам принёс Габриэл Барбоза.
«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.
«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес
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