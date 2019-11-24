Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» продлил контракт с Моутинью

«Вулверхэмптон» продлил контракт с Моутинью
Футбол / Англия 0

«Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Жоау Моутинью.

Новое соглашение между английским клубом и 33-летним португальским футболистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.

«Для меня это было очень простое решение, я чувствую себя в «Вулверхэмптоне» очень хорошо. Это серьёзный клуб, который хочет сделать что-то хорошее, и я сделаю всё, чтобы помочь ему», — приводит слова Моутинью пресс-служба клуба.

Моутинью выступает за «волков» второй сезон, он перешёл из «Монако» летом 2018 года.

В составе сборной Португалии Моутинью провёл три матча на чемпионате мира—2018, отметившись результативной передачей. 33-летний футболист также имеет опыт выступления за португальские клубы — лиссабонский «Спортинг» и «Порту».

Моутинью забил роскошным ударом со штрафного с острого угла. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019