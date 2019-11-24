«Вулверхэмптон» продлил контракт с Моутинью

«Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Жоау Моутинью.

Новое соглашение между английским клубом и 33-летним португальским футболистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.

«Для меня это было очень простое решение, я чувствую себя в «Вулверхэмптоне» очень хорошо. Это серьёзный клуб, который хочет сделать что-то хорошее, и я сделаю всё, чтобы помочь ему», — приводит слова Моутинью пресс-служба клуба.

Моутинью выступает за «волков» второй сезон, он перешёл из «Монако» летом 2018 года.

В составе сборной Португалии Моутинью провёл три матча на чемпионате мира—2018, отметившись результативной передачей. 33-летний футболист также имеет опыт выступления за португальские клубы — лиссабонский «Спортинг» и «Порту».