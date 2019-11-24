Венгер проведёт консультации с АПЛ относительно VAR

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, проведёт консультации с главой арбитров английской Премьер-лиги Майком Райли относительно использования VAR, сообщает Sky Sports.

Система видеопомощи арбитрам появилась в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. При этом уже в первые месяцы многие тренеры и эксперты не раз подвергли критике VAR и непоследовательные решения судей. В середине ноября АПЛ анонсировала изменения в использовании видеоповторов начиная с декабря.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Ранее он тренировал «Нагою Грампус», «Монако», «Нанси», молодёжную команду «Страсбурга» и работал ассистентом в «Канне».