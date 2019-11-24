Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч «Локомотив» — «Байер» в Лиге чемпионов обслужит Оливер

Матч «Локомотив» — «Байер» в Лиге чемпионов обслужит Оливер
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».

Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крис Кавана и его помощник Ли Беттс. Четвёртые рефери — Дэвид Кут.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

«Локомотив» и «Байер» набрали по 3 очка в прошлых турах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в турнирной таблице группы D по дополнительным показателям.

Календарь группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019