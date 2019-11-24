Матч «Локомотив» — «Байер» в Лиге чемпионов обслужит Оливер

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» — «Байер».



Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В роли ассистентов главного рефери выступят Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. За VAR на матче будут отвечать Крис Кавана и его помощник Ли Беттс. Четвёртые рефери — Дэвид Кут.



Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится 26 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



«Локомотив» и «Байер» набрали по 3 очка в прошлых турах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в турнирной таблице группы D по дополнительным показателям.



Календарь группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20