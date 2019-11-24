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Крал: «Спартак» ждёт большой матч с «Зенитом»

Крал: «Спартак» ждёт большой матч с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«После хорошего выступления и большого количества моментов мы взяли лишь одно очко. Большое спасибо фанатам, потратившим два часа на полёт из Москвы и поддержавшим нас на стадионе в сумасшедшую погоду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В выходные нас ждёт большой матч с „Зенитом“!» — написал Крал в своём «инстаграме».

В текущем сезоне Крал принял участие в 7 матчах чемпионата России, результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, набрав в 17 матчах 22 очка.

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче чемпионата России
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