Крал: «Спартак» ждёт большой матч с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«После хорошего выступления и большого количества моментов мы взяли лишь одно очко. Большое спасибо фанатам, потратившим два часа на полёт из Москвы и поддержавшим нас на стадионе в сумасшедшую погоду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В выходные нас ждёт большой матч с „Зенитом“!» — написал Крал в своём «инстаграме».

В текущем сезоне Крал принял участие в 7 матчах чемпионата России, результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, набрав в 17 матчах 22 очка.