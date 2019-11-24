Зиньковский: немного обидно, игра с ЦСКА была ничейная

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).



«Немного обидно, игра была ничейная. Плотно перемещались в обороне, перестраивались, знали, что отдадим инициативу на чужом поле. У „Крыльев“ тоже мог бы залететь такой удар, но не залетел», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.



В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).