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Зиньковский: немного обидно, игра с ЦСКА была ничейная

Зиньковский: немного обидно, игра с ЦСКА была ничейная
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

«Немного обидно, игра была ничейная. Плотно перемещались в обороне, перестраивались, знали, что отдадим инициативу на чужом поле. У „Крыльев“ тоже мог бы залететь такой удар, но не залетел», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

ЦСКА, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 2 декабря. «Крылья Советов» дома сыграют с «Уфой» (30 ноября).

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