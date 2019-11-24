Чернов: стопроцентных моментов у ЦСКА вспомнить не могу. Чуть-чуть не повезло

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Обидно, что мы пропустили такой гол. Ребята старались, по самоотдаче нет вопросов. Болельщики очень понравились. Похлопали после матча, приняли тепло, чему очень благодарен.

Обменялись рукопожатиями с ребятами из ЦСКА, было пару шуток. Все понимали, что игра впереди, настроение не такое радостное. Мы по-серьёзному настраиваемся перед игрой. Может, сейчас ещё поболтаем.

Вся команда сегодня хорошо старалась, таких стопроцентных моментов у ЦСКА, кроме удара Влашича, вспомнить и не могу. Где-то чуть-чуть не повезло. Думаю, хоть одно очко мы точно заслужили.

«Крыльям» благодарен, они дают мне игровую практику, и я играл почти все матчи. Хочется приносить пользу команде и быть повыше в таблице", — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.