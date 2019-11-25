Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мбаппе: «Золотой мяч» получит Месси. Индивидуально он был лучшим

Мбаппе: «Золотой мяч» получит Месси. Индивидуально он был лучшим
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил мнение, что обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года станет форвард «Барселоны» Лионель Месси.

«Кто получит приз? Месси. Индивидуально он был лучшим в этом году.

Иногда я переживаю и боюсь. Если проваливаешься, то в тебе начинают сомневаться. А если терпишь поражение в большом матче, то встаёт вопрос – это конец всего? Было здорово, но теперь всё кончено! Но это не длится долго, потому что в футболе у тебя не так много времени на размышления, и это здорово», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на Kicker.

Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аналогичного показателя добился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась португальцу в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Азар: отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019