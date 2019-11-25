Мбаппе: «Золотой мяч» получит Месси. Индивидуально он был лучшим

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил мнение, что обладателем «Золотого мяча» по итогам этого года станет форвард «Барселоны» Лионель Месси.
«Кто получит приз? Месси. Индивидуально он был лучшим в этом году.
Иногда я переживаю и боюсь. Если проваливаешься, то в тебе начинают сомневаться. А если терпишь поражение в большом матче, то встаёт вопрос – это конец всего? Было здорово, но теперь всё кончено! Но это не длится долго, потому что в футболе у тебя не так много времени на размышления, и это здорово», — приводит слова Мбаппе Goal.com со ссылкой на Kicker.
Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Аналогичного показателя добился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась португальцу в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
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