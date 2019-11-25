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Ан. Миранчук: наверное, мама бы посмеялась после слов, что мы будем играть в ЛЧ

Ан. Миранчук: наверное, мама бы посмеялась после слов, что мы будем играть в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки поделились мыслями о возможности играть в Лиге чемпионов.

«Что бы мы ответили, если бы нам в детстве сказали, что будем вместе играть в Лиге чемпионов на стадионах «Ювентуса» и «Атлетико»? Мы бы точно не смеялись, ведь всегда хотели этого. Хотя если бы такое услышала мама, наверное, она бы посмеялась», — приводит слова Антона пресс-служба УЕФА.

«Мы мечтали об этом. В детстве представляли себя известным футболистом, пытаясь под него подстроиться, взять его стиль. Понимали, что мечты сбываются. Надо всегда мечтать и верить. И работать ради этого», — сказал Алексей.

Расписание матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов. Турнирная таблица групп.

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