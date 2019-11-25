Дедовщина Чорлуки и Сёмин с мячом на поле. Фото тренировки «Локо» перед ЛЧ

Сегодня, 25 ноября, на подмосковной базе в Баковке «Локомотив» провёл открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
«У нас есть проблемы — травмы основных игроков. С чем это связано? У нас была неоднородная подготовка к сезону — одни тренировались полный цикл, другие — недельный, «сборники» вообще приехали накануне. База не была заложена. Но это часть жизни, часть футбола и нашего чемпионата. Мы должны быть готовы к завтрашнему матчу — и мы будем.
Сегодняшняя тренировка и завтрашнее утро покажут состояние травмированных, полутравмированных и здоровых игроков. Поле в отличном состоянии, идеальном! Будет хороший футбол», — сказал Сёмин.
«Локомотив» сыграет с «Байером» завтра, 26 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена».
Лучшие кадры с тренировки «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 25 ноября 2019
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