Шатов: в России нет ни одной команды уровня «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о клубе «РБ Лейпциг», которому петербуржцы дважды проиграли в обеих встречах группового этапа Лиги чемпионов (1:2, 0:2).



«Оказался ли „РБ Лейпциг“ серьёзным соперником в группе? Судя по тому, что они идут на первом месте, — да. Но не скажу, что немцы намного нас превзошли. У нас были шансы, но мы не показали своей лучшей игры.



Мы изучаем соперников, под каждого тренерский штаб ставит перед нами определённые задачи. Если проиграли, значит со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всём к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня «РБ Лейпциг».



Топ-клубы зарабатывают этот статус своей игрой на протяжении долгого времени, завоеванием титулов. В Лиге чемпионов они добираются до полуфиналов и финалов. «РБ Лейпциг» пока на пути к этому. Хорошая молодая команда, но истории больших побед у неё пока нет. Если вы зададите мне этот вопрос лет через 15-20, может, к тому времени они и вправду будут в топе», — приводит слова Шатова официальный сайт «Зенита».

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