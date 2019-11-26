Божович: надеюсь, Дзюба будет лидером на Евро-2020, а Россия выступит достойно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, а также выразил надежду, что сборная России удачно выступит в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

«Ты себя всегда хорошо чувствуешь, когда видишь, как твои игроки прогрессируют. Рад, что Дзюба это сделал. В «Ростове» у меня в аренде тоже играл очень хорошо. У него много хороших качеств. Рад, что он проявил их, помогает сборной. Надеюсь, на чемпионате Европы он будет лидером, а сборная России покажет хороший результат. А хороший результат — это выход из группы», — сказал Божович в программе «Футбол России».

31-летний Дзюба в отборочном турнире Евро-2020 провёл 10 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.