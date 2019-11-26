Дель Пьеро: Роналду по-прежнему может многое дать «Ювентусу»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец после замены в матче 11-го тура Серии А с «Миланом» покинул стадион до окончания игры, разозлившись из-за такого решения тренера.



«Подобное поведение не красит игрока такого уровня, однако не стоит преувеличивать значение этого жеста, учитывая поведение Роналду в повседневной жизни. Он большой профессионал, и коллеги его уважают.

Роналду по-прежнему может многое дать этой команде. В этом сезоне он показывает менее яркую игру, но с февраля, когда пойдут матчи плей-офф Лиги чемпионов, он должен начать делать разницу», — приводит слова Дель Пьеро AS.

Роналду стал футболистом «Ювентуса» летом 2018 года. Его контракт с клубом из Турина рассчитан до 30 июня 2022 года.

