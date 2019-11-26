Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нас ждёт очень сложная игра. Важно рассчитывать абсолютно на всех игроков, которые сейчас доступны. Тайсон не прилетел из-за травмы, но нужно думать не о тех, кто остался в Киеве, а о тех, кто с нами и готов принять участие в матче.



До сегодняшнего дня команда всегда играла одинаково, и из-за отсутствия трёх игроков — Тайсона, Марлоса и Дентиньо — мы не будем менять тактическую схему. Очень важно идти своим путём. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы сможем добиться хороших результатов.



С таким соперником, как „Манчестер Сити“, всегда очень и очень сложно. Если вы посмотрите на статистику, то они почти в каждом матче контролируют мяч в районе 65-70% времени. Мы проанализировали матч в Харькове, где их процент владения составлял 55%, и практически с таким же владением „Манчестер Сити“ создал намного больше моментов, чем мы.



Когда вы владеете мячом, то атакуете, когда без него — то защищаетесь. Тем не менее мы постараемся показать наш футбол. Мы прибыли сюда не для того, чтобы отсиживаться в обороне и ожидать постоянных атак со стороны соперника. Понимаю, что это будет трудно, но мы постараемся найти пути к воротам „Манчестер Сити“, — приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.