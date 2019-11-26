Колосков объяснил, почему ВАДА не может отстранить Россию от футбольных турниров

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от предстоящих футбольных турниров.



«Между всеми международными федерациями и ВАДА 15 лет назад был подписан договор. ФИФА, конечно, входило в их число. Но в футболе ВАДА нас не может отстранить – только ФИФА или УЕФА, окончательное решение будет за ними. Если у ВАДА будут доказательства против определённых футболистов – это другое дело, но у футбольных организаций свои медицинские комитеты и своя допинг-служба. Только допинг-офицеры ФИФА в согласовании с ВАДА могут проводить контроль.



Для футбола есть исключение, посколько у ФИФА своя база футболистов, которые замешаны в нарушении допинговых правил. Никакой опасности для футбола не существует. Единственное, что может обсуждаться, – обязать нашу сборную играть без флага и гимна, как это было в Корее на Олимпиаде. Это вполне реально. Но нужно принимать во внимание, что у РФС очень сильные позиции в ФИФА и УЕФА, и наши представители смогут убедить организации, что это чрезмерное наказание.



Смысл договора ВАДА и ФИФА? ВАДА имеет право приехать на условный сбор сборной команды России по футболу со своими офицерами, со своей лабораторией и провести контроль. И если в результате этого допинг-контроля будут выявлены нарушения, ФИФА только остаётся подчиниться решению ВАДА», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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