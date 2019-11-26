Лингард: мной интересовались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», но я выбрал «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился мнением о том, как оказался в команде и как ему предстоял выбор из нескольких английских клубов.



«Только от меня зависело, какой клуб нужно было выбрать. Я посчитал, для меня лучше всего подойдёт «Юнайтед». Мной интересовались «Ливерпуль», «Эвертон», «Манчестер Сити» и, по-моему, «Крю Александра», но я чувствовал, что именно «Манчестер Юнайтед» – это мой дом. У меня даже есть фотография, на которой мне один год и там я в футболке «Юнайтед».



Я прошёл просмотр, когда мне было семь лет, а подписал контракт, когда мне было девять», – сообщил Лингард в эфире UTD Podcast.

Джесси Лингард принял участие в 10 матчах чемпионата Англии в этом сезоне и не отметился результативными действиями.