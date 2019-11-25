Сульшер: «МЮ» не имеет права начинать играть на победу только с 70-й минуты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).

«В футболе победу нужно завоевать. Мы не имеем права начинать завоевывать её только с 70-й минуты. Парни молодцы. Дело не в нехватке желания, а, вероятно, в неуверенности. Я не сомневаюсь, что мои парни хотят выиграть, но иногда молодые игроки не знают, как выиграть такие испытания. Мы должны многому научиться на этом матче.

Мы проигрывали со счётом 0:2 и не сдались. В прошлом году мы могли сдаться, но не в этом, так что разница огромна», — приводит слова Сульшера Goal.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.