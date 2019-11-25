Сульшер: «МЮ» не имеет права начинать играть на победу только с 70-й минуты
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:3).
«В футболе победу нужно завоевать. Мы не имеем права начинать завоевывать её только с 70-й минуты. Парни молодцы. Дело не в нехватке желания, а, вероятно, в неуверенности. Я не сомневаюсь, что мои парни хотят выиграть, но иногда молодые игроки не знают, как выиграть такие испытания. Мы должны многому научиться на этом матче.
Мы проигрывали со счётом 0:2 и не сдались. В прошлом году мы могли сдаться, но не в этом, так что разница огромна», — приводит слова Сульшера Goal.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» (17) — на 9-м месте.
Поразительная развязка игры «МЮ»: 2:0, 2:3… и спасение на 90-й минуте!
Система VAR не сохранила победу команде Сульшера.
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