Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Путин проведёт встречу с президентом УЕФА Чеферином

Путин проведёт встречу с президентом УЕФА Чеферином
Футбол / Сборная России 0

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой УЕФА Александером Чеферином.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, встреча пройдёт завтра, 27 ноября, в ходе визита президента в Санкт-Петербург, где ему предстоит принять участие ещё в нескольких мероприятиях.

Ранее сообщалось, что сборная России может быть отстранена от участия в финальной части чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт под эгидой УЕФА. Это может произойти в результате допингового скандала и рекомендаций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019