Путин проведёт встречу с президентом УЕФА Чеферином

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой УЕФА Александером Чеферином.



Как сообщается на официальном сайте главы государства, встреча пройдёт завтра, 27 ноября, в ходе визита президента в Санкт-Петербург, где ему предстоит принять участие ещё в нескольких мероприятиях.



Ранее сообщалось, что сборная России может быть отстранена от участия в финальной части чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт под эгидой УЕФА. Это может произойти в результате допингового скандала и рекомендаций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



Напомним, сборная России завоевала путёвку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В Англии сообщили, что рекомендации ВАДА в отношении России не коснутся Евро