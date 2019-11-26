Тухель: с Неймаром непросто справляться, иногда он действует провокационно

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о нападающем французской команды Неймаре.
«С Неймаром непросто справляться. К сожалению, он не всегда показывает, насколько выверенным и надёжным может быть. Иногда он действует провокационно, и это ужасно, потому что в этом нет необходимости. Конечно, я говорил ему об этом. Мы много смеёмся вместе, и я всегда стараюсь говорить правду. Он понимает и принимает это, но это непросто. Он провоцирует, когда чувствует, что существует какая-то проблема. Когда он спокоен, подобного не происходит», — приводит слова Тухеля France Info.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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