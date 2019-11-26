«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем, в роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович.
«Манчестер Сити» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. «Шахтёр» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе являются загребское «Динамо» и «Аталанта».
Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20
Турнирная таблица групп Лиги чемпионов
- 26 ноября 2019
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:41
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
19:43
-
19:39
-
19:31
-
19:11
-
19:10
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:31
-
17:25
-
17:12
-
17:11
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:21
-
15:54
-
15:54
Партнерский контент