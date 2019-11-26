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«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем, в роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Раде Обренович.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. «Шахтёр» (5) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе являются загребское «Динамо» и «Аталанта».

Расписание группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

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