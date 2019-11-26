Комбаров не сыграет за «Крылья Советов» до конца года из-за травмы

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выбыл из строя до конца года из-за травмы, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Футболист травмировался в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0) и не успеет восстановиться до окончания 2019 года. Таким образом, он пропустит матчи РПЛ с «Уфой» и «Уралом».
32-летний Комбаров перешёл в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата России (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился.
Из строя до конца года из-за травмы выбыл также румынский полузащитник Паул Антон, который забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах РПЛ.
- 26 ноября 2019
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