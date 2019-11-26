«ПСЖ» последним пропустил гол на групповом этапе Лиги чемпионов
«Пари Сен-Жермен» пропустил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).
Таким образом, французский клуб последним пропустил гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема, который добил мяч после отскока от штанги.
Матч «Реал» — «ПСЖ» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «ПСЖ».
«ПСЖ», набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Реал» (7) — на 2-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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