«ПСЖ» последним пропустил гол на групповом этапе Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» пропустил гол в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (в данный момент счёт 0:1, перерыв).

Таким образом, французский клуб последним пропустил гол на групповом этапе Лиги чемпионов. На 17-й минуте счёт открыл нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема, который добил мяч после отскока от штанги.

Матч «Реал» — «ПСЖ» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «ПСЖ».

«ПСЖ», набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы А. «Реал» (7) — на 2-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020