К. Навас: было приятно вернуться на «Сантьяго Бернабеу» и получить такой приём

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас поделился мнением от матча 5-го группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2).

«Нам противостояла очень сильная и великая команда, в первом тайме нам так и не удавалось войти в игру. Было необходимо что-то изменить. Стоит отметить, что дух и единение в команде сейчас у нас на самом высоком уровне.

Было невероятно приятно вернуться сюда, получить такой приём со стороны мадридской публики и провести такую игру на стадионе, с которым у меня связано множество самых прекрасных воспоминаний, — приводит слова Наваса официальный сайт УЕФА.

Кейлор Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год. Мадридский клуб и «ПСЖ» уже оформили путёвки в плей-офф Лиги чемпионов. Французская команда набрала 13 очков в 5 матчах группы А, в активе «Реала» 8 очков.