КДК оштрафовал «Зенит», Семака и «Арсенал»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил наказания по итогам матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» (1:2), «Арсенал» — «Краснодар» (1:2), «Оренбург» — «Ахмат» (1:2) и «Динамо» — «Ростов» (2:1).

«КДК всегда был непримирим к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится.

«Рубин» — «Зенит»: болельщики «Зенита» использовали пять пиротехнических изделий, сидели на защитных ограждениях, Семак и Докампо покидали техзоны. Докампо — 20 тысяч рублей за покидание технической зоны, Семак — 10 тысяч рублей за покидание технической зоны, за скандирования «Зенит» наказан на 90 тысяч рублей. За пиротехнику «Зенит» — 50 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу жизни и здоровью — 50 тысяч рублей.

«Арсенал» — «Краснодар»: болельщики «Арсенала» за оскорбления в адрес судьи, штраф «Арсеналу» — 50 тысяч рублей.

«Оренбург» — «Ахмат»: запасной Довбня покидал пределы технической зоны — 10 тысяч рублей лично.

«Динамо» — «Ростов»: Новиков на 96-й минуте покидал техническую зону — 30 тысяч рублей лично», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.