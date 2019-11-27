Ракицкий: без меня сборная Украины и так играет хорошо. Я там буду лишний

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о решении завершить карьеру в сборной Украины.

«Кто-то писал «чудак на букву М» и тому подобное, другие – «понимаем твой выбор». Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний», — приводит слова Ракицкого «Фонтанка».

Напомним, Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе этого года из «Шахтёра». Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 10 млн. После перехода в стан сине-бело-голубых защитник перестал получать вызов в сборную Украины, в составе которой он сыграл 54 матча и забил 4 мяча.

Сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, заняв первое место в группе B отборочного турнира, где также выступали Португалия, Сербия, Люксембург и Литва.