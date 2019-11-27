ЦСКА тренируется в полном составе перед матчем с «Лудогорцем»

ЦСКА сегодня, 27 ноября, проводит открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 5-го тура группового этапа Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».

Команда тренируется в полном составе, включая Алана Дзагоева и Седрика Гогуа. Среди травмированных пока остаются защитники Виктор Васин и Дмитрий Ефремов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч ЦСКА с «Лудогорцем» состоится завтра, 28 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Московский клуб занимает последнее, четвёртое место в группе Н, набрав всего 1 очко в 4 турах. «Лудогорец» располагается на втором месте, имея в активе 6 очков. Лидирует в группе «Эспаньол», набрав 10 очков.

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