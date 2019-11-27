Эмери: игроки «Арсенала» верят в меня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом» отметил, что игроки команды верят в него.



«Игроки верят в меня, они это демонстрируют. В моей карьере бывает много трудных моментов. Это хорошая, но вместе с тем и крайне тяжёлая работа. Что касается моего будущего, я не заглядываю далеко. Я должен готовить команду к следующему матчу и думаю только об этом. После игры с „Саутгемптоном“ мы были разочарованы, равно как и болельщики.



Моя единственная цель — показать нашу работу завтра и порадовать болельщиков. Мы знаем, что их огорчают наши результаты. Сейчас важно вновь обрести связь с фанатами. Я верю в нас, верю в игроков», — приводит слова Эмери Goal.com.

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