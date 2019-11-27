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Глава «Манчестер Сити»: мы преданы Гвардиоле, а он предан нам

Глава «Манчестер Сити»: мы преданы Гвардиоле, а он предан нам
Футбол / Англия 0

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — наш лидер, который снова и снова демонстрирует способность постоянно развиваться и справляться с новыми вызовами. Под его руководством команда всегда демонстрирует свой волевой характер.

Думаю, английская Премьер-лига — очень сложный турнир, поэтому мы все его и любим. Чемпионство „Манчестер Сити“ два года подряд — это выдающееся достижение. Вклад Гвардиолы в успех команды очевиден. Мы преданы ему, а он предан нам.

У нас прекрасные отношения с Гвардиолой. В команде отличная обстановка — это действительно та среда, которая способствует достижению успешных результатов. Надеюсь, наше сотрудничество растянется на долгие годы», — приводит слова Мубарака Sky Sports.

Гвардиола: нашей главной целью был выход из группы, и мы этого добились
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