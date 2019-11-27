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«Барселона» — «Боруссия» Д: Дембеле получил травму и покинул поле

«Барселона» — «Боруссия» Д: Дембеле получил травму и покинул поле
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 27-й минуте счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине первого тайма нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него на 26-й минуте на поле вышел форвард Антуан Гризманн.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном, его ассистентами выступают Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Карим Абед.

«Барселона» набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Дортмундская «Боруссия» (7) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе F являются миланский «Интер» (4) и пражская «Славия» (2).

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