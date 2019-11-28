Анчелотти: глубокая защита — единственный способ игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.

«Этот результат можно считать положительным. Добиться ничьей здесь нелегко. Мы ни разу не выпали из игры. Мы глубоко защищались — это единственный способ игры с „Ливерпулем“, если ты надеешься на положительный исход. Теперь ситуация в группе просто идеальна для нас. Это был хороший вечер для нашей команды», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е в Лиге чемпионов. «Наполи» (9) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (7) — 3-й, а «Генк» (1) замыкает квартет.