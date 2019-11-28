Анчелотти: глубокая защита — единственный способ игры с «Ливерпулем»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счётом 1:1.
«Этот результат можно считать положительным. Добиться ничьей здесь нелегко. Мы ни разу не выпали из игры. Мы глубоко защищались — это единственный способ игры с „Ливерпулем“, если ты надеешься на положительный исход. Теперь ситуация в группе просто идеальна для нас. Это был хороший вечер для нашей команды», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е в Лиге чемпионов. «Наполи» (9) — на 2-м месте, «Ред Булл Зальцбург» (7) — 3-й, а «Генк» (1) замыкает квартет.
- 28 ноября 2019
-
10:11
-
10:00
-
09:46
-
09:38
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:49
-
08:12
-
07:55
-
07:42
-
07:22
-
06:40
-
06:26
-
06:13
-
05:24
-
04:55
-
01:50
-
01:26
-
00:58
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:36
-
00:33
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:10
- 27 ноября 2019
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:42