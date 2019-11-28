Ройс: должен признать, что «Боруссии» не хватает уверенности
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).
«Знали, с кем придётся играть. Мы хорошо играли с мячом, но у нас были проблемы с проникающим пасом у чужой штрафной. Нам нужно смелее играть при потерях мяча в этой зоне, смелее идти в отбор и жёстче прессинговать.
Дела пока не ладятся. Ещё и не везёт. Мы всегда стараемся побеждать, но сейчас я должен признать, что нам не хватает уверенности», — приводит слова Ройса пресс-служба УЕФА.
«Барселона», набрав 11 очков, гарантировала себе первое место в турнирной таблице группы F и выход в плей-офф. «Боруссия» (7) — на 3-м месте.
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