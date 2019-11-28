Конте — о матче с «Барселоной»: 80 тыс. болельщиков будут гнать нас вперёд
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов со «Славией» (3:1) и поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной».
«Мы сделали очень хороший шаг вперёд по сравнению с предыдущем матчем со «Славией». Особенно мне сегодня понравилась игра двух наших нападающих. Нам нужен был лишь один результат, чтобы сохранить шансы на плей-офф, и мы его добились его. Мы знаем, что дальше у нас матч с такой великолепной командой, как «Барселона». Но 80 тысяч болельщиков будут гнать нас только вперёд», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.
«Интер» занимает второе место в группе F Лиги чемпионов, набрав 7 очков в пяти турах. «Барселона» располагается на первом месте с 11 очками в активе.
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