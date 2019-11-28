Орлов: Дриусси попросил «Зенит» отпустить его в другой клуб

Российский комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси хочет покинуть клуб из Санкт-Петербурга.
«Кокорин тренируется уже в общей группе. Была игра двухсторонняя. Он два мяча забил. Дриусси сказал, что Малком и Кокорин, мне негде играть. Начал проситься, чтобы его отпустили.
Себастьян закис, жалко парня. Он нападающий, а играл в полузащите. Это очень сложная история. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере. Надо взвешивать, это то, чем мы отличаемся от диванных аналитиков», — цитирует Орлова «Эхо Москвы».
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее он защищал цвета аргентинского «Ривер Плейт». Контракт 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Себастьян забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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