Уткин: надеюсь, «Краснодару» хватит игрового тонуса на решающий матч в Испании

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин дал комментарий после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0).
«До перерыва мы действовали хорошо, как в обороне, так и в атаке. Во второй 45-минутке игра выровнялась и нам пришлось тяжелее. Почему такая разница в таймах? Думаю, сказывается концовка сезона — силы покидают, особенно тех, кто много играет. Надеюсь, нам хватит игрового тонуса на оставшиеся два матча чемпионата и, конечно же, на решающую встречу в Испании», — приводит слова Уткина пресс-служба УЕФА.
В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе», а «Базель» дома примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 12 декабря.
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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