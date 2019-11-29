«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Твиттере» командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с швейцарским «Базелем».

Автором единственного гола в матче стал нападающий «быков» Ари, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

Для «Краснодара» эта победа стала третьей подряд в Лиге Европы. В предыдущем туре российская команда дома обыграла «Трабзонспор». Финальный свисток тогда зафиксировал счёт 3:1 в пользу «быков».

«Краснодар», набрав 9 очков, занимает третьем место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. В заключительном, 6-м туре группового этапа «Краснодар» на выезде сыграет с «Хетафе». Встреча состоится 12 декабря, начало — в 20:55 мск.

Календарь матчей Лиги Европы доступен на «Чемпионате».