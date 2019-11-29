Тедеско: считаю, что Шюррле находится в отличной форме

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что полузащитник Андре Шюррле находится в хорошей форме, несмотря на критику.
«Я считаю, что Шюррле находится в отличной форме. Думаю, вы заметили, что у нас было много голевых моментов в прошлом матче. Если говорить о нападающих, то у нас есть ещё Понсе, Ларссон, Мирзов, и каждую неделю мы должны принимать решения о том, кто сыграет. Андре провёл замечательную работу перед матчем с «Уралом» и хорошо тренировался, поэтому выбор пал в его сторону. И я считаю, этот выбор был правильным.
В последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол, благо у нас есть для этого футболисты. В этом вопросе необходимо отталкиваться от текущей ситуации. Приведу пример: матч «Барселона» – «Боруссия». Были моменты, когда Дортмунд действительно классно владел мячом и игроки «Барселоны» страдали, потому что им приходилось опускаться в оборону, но это страдание вознаграждалось впоследствии. В футболе надо быть гибким, уметь играть как в атаке, так и в обороне», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 29 ноября 2019
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