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Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком трени
Гендиректор «Зенита» объяснил, почему Малком тренируется с бразильским клубом
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев назвал причину, по которой нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас всё нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.

Форвард «Зенита» Малком тренируется с бразильским клубом «Коринтианс»
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