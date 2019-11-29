Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком недели 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Польский форвард опередил Лионеля Месси («Барселона»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Ромелу Лукаку («Интер») в борьбе за звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов.



Нападающий оформил покер в матче с «Црвеной Звездой», а немецкая команда одержала победу со счётом 6:0. В этом розыгрыше Лиги чемпионов Роберт Левандовски забил 10 голов в 5 турах. На втором месте расположился форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд, забивший 8 мячей. Замыкает тройку лучших бомбардиров самого престижного еврокубка игрок атаки загребского «Динамо» Мислав Оршич.