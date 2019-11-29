Клопп: удивился, узнав об отставке Эмери из «Арсенала». Такова жизнь тренера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника «Арсенала».



«Я был удивлён, когда увидел новость о его отставке. Таков мир футбола. Я понятия не имею, что там произошло, но очевидно, что руководство не было довольно выступлениями команды и приняло такое решение. Так устроена жизнь тренера, когда он подписывает контракт. Я желаю Эмери всего наилучшего. Он потрясающий специалист и доказал это в нескольких странах», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением Перечисляем, что пошло не так.